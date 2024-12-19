Terminatör Arnold Schwarzenegger'den eser kalmadı! Son haline bakın...

Yağmur Dinç

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi yapımlarla dünya sinemasının efsanelerinden biri haline gelen Arnold Schwarzenegger, 77 yaşında.

Bir zamanların 'Terminatör'ü olan Arnold Schwarzenegger son haliyle herkesi şaşırttı.

Ancak eski Kaliforniya valisinin görünümündeki değişikliğin çok neşeli bir nedeni vardı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yıldız oyuncunun tatil kazağı giydiğini, gür gri sakalını ve her zamankinden daha uzun gri saçlarını sergilediğini gösteren fotoğraf ve videoların internette dolaşmasının ardından şaşkınlık başladı.

Görenler, "Terminatör" yıldızının ne kadar yaşlandığına dair yorumlarda bulundu.

Oyuncunun yeni halinin sebebi ise 'Çantalı Adam' isimli yeni filminin çekimleri olduğu öğrenildi.