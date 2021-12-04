Teşkilat 25. bölüm 2. fragmanı: Az daha ölüyordun Serdar!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Zehra'nın, ''Az daha ölüyordun Serdar!'' sözleri dikkati çekti. İşte Teşkilat 23. bölüm 2. fragmanı..

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, 5 Aralık Pazar günü 23. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Serdar'ın kalbi durmuş, Zehra ise başında çaresizce donup kalmıştı. Bu bölümün ardından dizinin merakla beklenen 23. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayıınlanan fragmanda Serdar, Zehra'nın ''Az daha ölüyordun Serdar!'' sözlerine karşılık, ''Az daha ölmelere alışığım be Zehra'' şeklinde cevap verdi.

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.