Teşkilat dizisinde bir devir kapanıyor: Ünlü oyuncu kadrodan ayrılıyor

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan ve 6. sezonunda da reyting zirvesindeki yerini kimseye bırakmayan Teşkilat dizisinde, izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberi kapıyı çaldı.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün üstlendiği yapım, geçtiğimiz sezondan bu yana geçirdiği köklü kadro değişimlerine rağmen başarı grafiğini düşürmedi.

Kadroya henüz geçtiğimiz sezonun sonunda dahil olan ünlü ismin veda edeceği öğrenildi.

73. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımında önemli bir ayrılık yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon “Ejder” karakteriyle kadroya katılan Erkan Petekkaya, projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hikayesi tamamlanan Ejder karakteri 73. bölüm itibarıyla diziden ayrılacak.