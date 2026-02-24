Show TV'den flaş karar! O dizinin fişi çekildi: 1 Mart'ta final yapıyor

Show TV’nin pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. 1 Mart’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran macerasını noktalıyor.
Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi için final kararı çıktı.
Son olarak 12. bölümüyle ekrana gelen yapımın final fragmanının yayınlanması, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.
Yayın günü Salı’dan Pazar’a alınan dizi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor.
Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizinin final bölümü için geri sayım başladı.
1 MART'TA FİNAL YAPACAK
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi için yolun sonuna gelindi. Kanal yönetiminin aldığı karar doğrultusunda dizinin final yapacağı netleşti.
Dizinin final bölümü 1 Mart Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi