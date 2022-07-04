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    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! 'Dekolte vermediği yeri kalmadı'

    TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun'un sosyal medya paylaşımı ortalığı salladı. Raun'un takipçileri gözlerine inanamadı.
    • 04.07.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 15:01
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    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! 'Dekolte vermediği yeri kalmadı'

    Mika Raun gerçek adıyla Mika Can, paylaştığı videolarla son zamanların en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

    Geçtiğimiz aylarda da yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun, son paylaşımıyla herkesi şoke etti.

    TikTok ve Instagram fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Raun, hastane odasından paylaşım yaptı.

    Mika Ruan'un paylaşımı sonrası göğüs ve popo ameliyatı olduğu iddia edildi.

    Mika, ameliyatın ardından yaptığı paylaşımlarda da göğüslerini ön plana çıkaran dekolteli elbiseler tercih etti.

    Göğüs ve kalça için de ameliyat masasına yatan fenomen isim, sosyal medyada öne çıkanlar arasında yer aldı.

    Mika Raun'un son halini görenler "İnanılmaz bir değişim", "Çok güzel olmuşsun", "Gelsin dekolteli pozlar" yorumları yaptı.

    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! Dekolte vermediği yeri kalmadı #1

    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! Dekolte vermediği yeri kalmadı #2

    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! Dekolte vermediği yeri kalmadı #3

    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! Dekolte vermediği yeri kalmadı #4

    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! Dekolte vermediği yeri kalmadı #5

    TikTok fenomeni Mika Raun tanınmayacak hale geldi! Dekolte vermediği yeri kalmadı #6


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