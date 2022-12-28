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    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı?

    TRT izleyicileri, yılbaşında dizilerin yayında olup olmayacağını merak ediyor. Dünya Kupası'nı yayınlayan TRT, geçtiğimiz haftalarda dizileri için uzun bir dinlenme arası vermişti.
    • 28.12.2022 - 10:11
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    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı?

    Yeni yıla az bir süre kala, ekranların yılbaşı programları da belli olmaya başladı.Bazı diziler ara verirken, bazıları ise tam gaz çalışmaya devam edecek.

    Bazı kanallarda yılbaşı özel programları yayınlanırken, yine bazı kanallar yayın akışını bozmayacak. Kaliteli dizileriyle dikkati çeken TRT'nin ise yılbaşında dizilerine ara verip vermeyeceği merak konusu oldu.

    Dünya Kupası maçlarını yayınlayan TRT, birbirinden güzel dizilerine uzun bir süre ara vermek zorunda kalmıştı.

    Seyirciyi ekrana bağlayan dizilere sahip olan kanalın yılbaşı programını merak edenler ise "TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı? İşte yanıtı...

    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı?

    Twitter üzerinden bazı dizi sayfalarının haberlerine göre; TRT dizilerine yılbaşında ara vermeyecek. Dünya Kupası nedeniyle uzun süre ara veren TRT, yılbaşında dizilerini seyirci ile buluşturacak.

    1 Ocak 2023 Pazar günü ise TRT'nin efsane dizisi Telşkilat ekranlarda olacak.Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrolde yer aldığı dizi, yeni bölümüyle yine nefes kesecek.

    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı? #1

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü ise yine TRT'nin efsane dizilerinden Gönül Dağı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanı, eğlenceli anlara sahne oldu.

    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı? #2


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