TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Aybüke Pusat açıklaması

İHA

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Teşkilat dizinin oyuncusu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıklarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT’nin itibarını ve marka gücü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenir.

"SİYASİ KAMPANYANIN PARÇASI OLAMAZLAR"

TRT projelerinde yer alan kişilerin bir siyasi kampanyanın parçası olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Sobacı, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizi temsil eden TRT’nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan ‘dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan’, ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

"TRT'Yİ DE KAPSAYAN BOYKOT ÇAĞRISINA DESTEK, HADSİZLİKTİR"

TRT yapımlarında yer alırken, TRT’yi de kapsayan boykot çağrısına destek ve hadsizliğine ve tutarsızlığına müsaade edilmesinin beklenemeyeceği vurgulayan Sobacı, "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT’nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT’yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" dedi.

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Boykot paylaşımı yapan Teşkilat dizisi oyuncusunun, diziden çıkartıldığını söyleyen Sobacı, şunları kaydetti: