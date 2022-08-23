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    Türkiye'nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim...

    Dünyaca ünlü starların servetlerini belirleyen bir internet sitesi, Türk yıldızları da ele aldı. Listenin 1. sırasında yer alan isim bakın kim çıktı...
    • 23.08.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 14:35
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    Türkiye'nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim...

    Dünya starlarının servetlerini belirleyen bir internet sitesi 'celebsrevealed. com' Türk yıldızlarını da gündemine aldı.

    Meryem Uzerli ve Can Yaman, 10'ar milyon dolarlık servetleri ile listede 2. sırada yer aldı.

    İşte ünlülerin servetleri...

    Kıvanç Tatlıtuğ

    Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ girdiği her rolün hakkını veriyor. En çok serveti olan isim oldu. Tam 15 milyon dolar.

    Türkiye nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim... #1

    Meryem Uzerli

    Meryem Uzerli ise listenin ikinci sırasında yer aldı. 10 milyon dolar.

    Türkiye nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim... #2

    Can Yaman

    Meryem Uzerli ikinciliği paylaşan isim ise Can Yaman oldu. Yaman'ın serveti de 10 milyon dolar.

    Türkiye nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim... #3

    Hande Erçel

    Aşk dizilerinin aranan ismi Hande Erçel'in serveti 8 milyon dolar.

    Türkiye nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim... #4

    Serenay Sarıkaya

    Güzelliği ve sesiyle büyüleyen başarılı oyunculuğu ile de ekranların aranan ismi olan Serenay Sarıkaya ise 6 milyon dolar.

    Türkiye nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim... #5

    Demet Özdemir

    Güzel oyuncu Demet Özdemir'in serveti ise 5 milyon dolar olarak açıklandı.

    Türkiye nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim... #6


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