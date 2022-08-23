Türkiye'nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim...

Türkiye'nin en zengin oyuncusu belli oldu! İşte servet değerindeki o isim...

Dünyaca ünlü starların servetlerini belirleyen bir internet sitesi, Türk yıldızları da ele aldı. Listenin 1. sırasında yer alan isim bakın kim çıktı...

Dünya starlarının servetlerini belirleyen bir internet sitesi 'celebsrevealed. com' Türk yıldızlarını da gündemine aldı.

Meryem Uzerli ve Can Yaman, 10'ar milyon dolarlık servetleri ile listede 2. sırada yer aldı.

İşte ünlülerin servetleri...

Kıvanç Tatlıtuğ

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ girdiği her rolün hakkını veriyor. En çok serveti olan isim oldu. Tam 15 milyon dolar.

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli ise listenin ikinci sırasında yer aldı. 10 milyon dolar.

Can Yaman

Meryem Uzerli ikinciliği paylaşan isim ise Can Yaman oldu. Yaman'ın serveti de 10 milyon dolar.

Hande Erçel

Aşk dizilerinin aranan ismi Hande Erçel'in serveti 8 milyon dolar.

Serenay Sarıkaya

Güzelliği ve sesiyle büyüleyen başarılı oyunculuğu ile de ekranların aranan ismi olan Serenay Sarıkaya ise 6 milyon dolar.

Demet Özdemir

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in serveti ise 5 milyon dolar olarak açıklandı.