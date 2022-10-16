Tuzak dizisinin Ceren'i kimdir? Bensu Soral aslen nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Tuzak dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bensu Soral'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bensu Soral kimdir? Nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte detaylar...

Tuzak dizisi 19 Ekim Çarşamba günü TV8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni dizinin oyuncuları merak konusu oldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizinin konusu

Tuzak dizisinde çocukluklarının yaşanmasına izin verilmeyen üç kardeş Umut, Mahir ve Umay’ın intikam hikayesi anlatılıyor.

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğunun anlaşılmadığı bu dünyada ortak bir amaç uğruna için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay’ın zaman geçtikçe sandıklarının aksine hiç de kuvvetli bir bağları olmadığını anlamaları üzerine, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini sanan Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmanları olduklarında karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını ve aralarında ki asıl bağın ne olduğunu ekranlarda izleyeceğiz.

Dizinin merakla beklenen yeni bölümüne günler kala, başrol oyuncusu ve dizide ceren karakterini canlandıran Bensu Soral'ın hayatı merak konusu oldu.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte detaylar...

Bensu Soral kimdir?

Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı.

Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.

Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Bedirhan isminde bir ikiz kardeşi vardır. 1.70 m. boyundadır.

Yer aldığı diziler: Tuzak (Tv8, Fabrika Yapım, 2022), Cam Tavanlar (Leyla, Show Tv, 2021), İçerde (Melek Yıldız) (2016), Tatlı Küçük Yalancılar



