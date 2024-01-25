TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? İnci Taneleri başlıyor
ensonhaber.com

Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW TV, ATV, TRT 1 her akşam olduğu gibi bu akşam da heyecan, dram ve aksiyonlu yapımlar yayınlayacak.

Diziler, filmler ve yarışma programları, keyifli anlara sahne olacak.

Bu akşam, merakla beklenen İnci Taneleri dizisi başlayacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 25 Ocak 2024 yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:40 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:45 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çelik Yumruklar (Yabancı Sinema)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024