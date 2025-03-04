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Haber Merkezi

TV100'de ekrana gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında gergin anlar yaşandı..

Terörsüz Türkiye'ye giden süreç, CHP'deki ön seçim gibi gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda gazeteci Fuat Uğur'un konuştuğu sırada konu bir anda ekonomiye geldi..

Ersan Şen, Uğur'a "Sen halkın mı yanındasın, zenginin yanında mısın? Bana bunu anlatacaksın" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan Aktaş'ın "Konumuz bu değil" diyerek uyarmasına rağmen ikili arasındaki hararet daha da büyüdü.

Ersan Şen "Amerika'dan Fransa'dan oradan buradan örnekler anlatsın, yemezler. 14 bin 500 liraya mahkum ettin bak izliyor seni.. Vatandaşın bamya yemeye hakkı var, senin yediğin kadar hakkı var. Sen hakça paylaşımın yanında değilsin. İnsanın tuzu kuru olunca konuşur." dedi.

"SEN KARBONHİDRATLA BESLENİYORSUN HERALDE, ÖYLE GÖZÜKÜYOR"

Fuat Uğur da "Bu boş muhabbete dönüşür.. Böyle ekonomi tartışılmaz" demesi üzerine Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Muz soruyoruz bilmiyor. Mandalinayı da bilmiyorsun, sen proteini de bilmiyorsun. Sen heralde sadece karbonhidratla besleniyorsun, öyle gözükür çünkü.

"EKONOMİDEN ANLAMIYORSUN, KAHVE GEYİĞİ YAPIYORSUN"

Fuat Uğur da bunun üzerine "Ekonomiden anlamıyorsun, kahve geyiği yapıyorsun. Sokaktaki insan daha iyi konuşuyor ekonomiyi" yanıtı verdi.

İkili arasındaki tartışma son bulmayınca Erdoğan Aktaş, çareyi reklama girmekte buldu.