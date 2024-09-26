tv100 ekranlarında sabah haberleri Cansu Canan Özgen'e emanet Yeni sezona güçlü giriş yapmaya hazırlanan tv100, sabah haberlerini tecrübeli isme emanet ederek habercilikte çıtayı yükseltiyor. Cansu Canan Özgen, sunacağı haberlerle, haberciliğe yenilikçi ve dinamik bir anlayış getiriyor.

Haber Merkezi

tv100 sezona güçlü isimlerle başlıyor...

tv100'ün sabah kuşağında Cansu Canan Özgen ile seyirciler yeni güne dinamik bir başlangıç yapacak.

İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Cansu Canan ile Hayata Dair, dünün gözden kaçanlarını, yeni günün getireceklerini, hızlı ve tarafsız haberciliğin tüm seslerini, sabahın enerjisiyle tv100 izleyicisiyle buluşturacak.

FARKLI BAKIŞ AÇILARINI GETİRECEK

Cansu Canan, hafta içi her sabah 07.00’de dünden yeni güne yansıyanları ve yansımayanların perde arkasını farklı bakış açılarıyla tartışacak.

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Yeditepe Üniversitesi'nde tarih yüksek lisansı yapmıştır. New York Üniversitesi'nde Amerikan dili ve edebiyatı alanında dil eğitimi programını tamamlamıştır.

ÖNEMLİ PROGRAMLARIN MODERATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2012-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılan Özgen, Atv, tv8 gibi kanallarda haber programları sunmuştur. 2021 ise "Cansu Canan Özgen'le 40" programını sunmaya başlamıştır.

Mart 2023’ten beri tv100 ekranlarında yer almaktadır. Sunuculuk kariyeri dışında yayınlanmış tarih alanında 5 röportaj kitabı ve 1 psikolojik romanın yazarıdır. Cansu Canan evli ve 1 çocuk annesidir.