TV'de cumartesi keyfi: İşte bugünkü (19 Nisan 2025) yayın akışları
Yağmur Uçar

Cumartesi gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Kanallar, hafta sonuna birbiri ile yarış halinde giriyor.

Diziler, filmler, yarışmalar...

19 Nisan 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Sustalı Ceylan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kıyametten Sonra

Star TV yayın akışı

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sucu Kamil

14:00 Sahipsizler

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün

NOW TV yayın akışı

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ne Olacak Halim

TRT 1 yayın akışı

08:00 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Dizi

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:45 Süper 1 Takım

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 O Ses Türkiye

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Yağmur Uçar
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