TV'de cumartesi keyfi: İşte bugünkü (19 Nisan 2025) yayın akışları

Cumartesi gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Kanallar, hafta sonuna birbiri ile yarış halinde giriyor.
Diziler, filmler, yarışmalar...
19 Nisan 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Sustalı Ceylan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kıyametten Sonra
Star TV yayın akışı
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sucu Kamil
14:00 Sahipsizler
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
NOW TV yayın akışı
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne Olacak Halim
TRT 1 yayın akışı
08:00 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Dizi
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:45 Süper 1 Takım
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 O Ses Türkiye