Ava Yaman ilk kez bahsetti: "Annemi hatırladım..."

Daha önce "Bir Derdim Var" dizisinde rol alan ancak asıl çıkışını Taşacak Bu Deniz dizisiyle yapan Ava Yaman, "Eleni" olarak hafızalara kazındı.

Başarılı oyunculuğu ve beğeni toplayan duruşuyla Ava Yaman kısa sürede magazin figürü haline geldi.

2006 doğumlu olan genç oyuncu, kameralara sık sık babasıyla yansıdı.

Ava Yaman'ın babasını görenler annesini ise henüz hiç görmedi.

Yaman, katıldığı bir etkinlikte ise ilk kez annesi için konuştu.

AVA YAMAN'IN ANNESİ

Ava Yaman'ın annesi kimdir, Ava Yaman'ın annesi öldü mü? gibi sorular merak edilirken o açıklamalar dikkat çekti.

Ava Yaman, davette "toprak ana deyince annemi hatırladım" sözleriyle aklına annesinin geldiğine değindi.

Yaman, kameralardan annesine selam ve sevgi gönderdi.