Üç Kız Kardeş 55. bölüm fragmanı: Türkan'ın yıllardır sakladığı sır ne? Üç Kız Kardeş dizisinde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Türkan ve Somer'in karşılaşması herkesi rahatsız ederken,Dönüş ise Derya'nın kapısını çaldı.

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Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, yeni sezonuyla devam ediyor.

Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini izlediğimiz dizi, yayınlanan her bölümüyle nefes kesiyor.

Son yayınlanan fragman; bir kez daha Türkan ve Somer severlerinin yüreğini heyecandan ağızlarına getirdi.

Somer ve Türkan'ın aşk dolu anları..

Somer ve Türkan'ın birbirlerine olan aşkı, izleyenleri bir kez daha büyüledi. Ancak, Türkan'ın hayatında biri olduğunu henüz bilmeyen Somer, gerçeğin peşine düştü.

Türkan'la yeniden bir araya gelmek isteyen Somer'in neler yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.