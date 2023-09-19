Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya dekoltesiyle İstiklal'i aydınlattı! "Bu güzellik sana özgü" Özgü Kaya'nın İstiklal Caddesi'ndeki pozları, takipçilerinden tam not aldı.

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İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezona başladı.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilgiyle takip ediliyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Bu isimlerden Özgü Kaya, dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dekolte şov

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.

27 yaşındaki oyuncu, derin göğüs dekoltesiyle objektif karşısına geçti.

Taksim'de çekilen kareleri Instagram'a yayınlayan Özgü Kaya, övgü dolu yorumlar aldı.