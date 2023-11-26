Ufuk Özkan yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi.. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı..

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48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlattı. Üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkan başarılı oyuncu hastalığının ortaya çıkmasının ardından tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Zor bir dönem geçiren ve sağlık sorunları ile mücadele eden Ufuk Özkan hastalığı atlatarak hayranlarını sevindirmişti.

Hastalığının ardından setlere dönen Ufuk Özkan şimdilerde aşk hayatı ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeni sevgilisi ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda eski eşine ödediği nafakadan dert yanan Ufuk Özkan, "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" sözleriyle gündeme gelmişti.

Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu duyurdu. Ufuk Özkan, Instagram hesabından sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma "İyi ki" notunu ekledi.

İşte o paylaşım..