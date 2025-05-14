Uzak Şehir 26. bölüm 1. fragmanı: Cihan'dan Mine kararı! Kabul etti...

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Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir dizisi, her bölümüyle gündem oluyor.

Son olarak 25. bölümü yayınlanan dizide Alya, annesi acısıyla sarsılıyor.

Cezaevinden çıkan Cihan, yine Alya'nın yaralarını sarmak için yanıbaşında...

Yayınlanan 26. bölüm 1.fragmanında ise; Alya'nın acılı gününde Cihan desteğini esirgemiyor.

Kaya gerçekleri öğrenmenin peşinde, Sadakat'in kendi arkasından iş çevirdiğini öğrenen Cihan aynı zamanda Mine'nin çocuğu eğer kendisine aitse kabul etmeye hazır!

Uzak Şehir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de...