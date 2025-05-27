Uzak Şehir'de flaş ayrılık: Senaryo çok değişecek...

Haber Merkezi

Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan “Uzak Şehir”de ayrılıklar peş peşe...

AyNa Yapım imzalı dizide yaşanan son gelişmeler, izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizide “Fikriye” karakterine hayat veren usta oyuncu Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde diziden erken ayrıldı.

BİR AYRILIK DAHA

Diziden ayrılan bir diğer isim ise "Özkan" karakteriyle beğeni toplayan Yunus Eski oldu.

Sosyal medyada izleyicilerin ayrılığa tepkisi büyük olurken, “Keşke Mine gitseydi”, “Bu adam çok başarılıydı” ve “Dizinin en yakışıklı ismiydi” gibi yorumlar dikkat çekti.