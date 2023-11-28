Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas minicik büstiyeriyle... Oyuncu Simay Barlas'ın siyah büstiyeri ile verdiği pozlar, takipçilerini mest etti.

ensonhaber.com

Paramparça dizisinde hayat verdiği Öykü karakteriyle adını duyuran Simay Barlas, başarısını sürdürüyor.

Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Barlas, Ömer dizisiyle iyi bir çıkış yakaladı.

Şimdilerde ise Yabani adlı dizide Rüya karakterini oynayan Simay Barlas, izleyicilerin beğenisini topluyor.

24 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabındaki kareleriyle takipçilerini mest ediyor.

Asil dekolte

Küçük büstiyeri ile siyahlar içinde poz veren Simay Barlas, dumanlı bakışlar attı.

Barlas'ın hem kombini hem de objektife bakışı beğeni topladı.

İşte o cesur kareler...