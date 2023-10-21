Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı: Pelo döndü, işler değişti! "Bu yalının hanımı sen olursun" Star TV'nin fenomen dizi Yalı Çapkını'nda dengeler tamamen değişiyor. Pelin ve annesinin dönüşü, Kaya ve Suna aşkı, Nükhet'in gerçek yüzü... Yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı...

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında büyük bir başarı yakalayan Yalı Çapkını dizisinden bomba gibi bir bölüm geliyor…

başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi, yine son bölümüyle beğeni topladı.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizinin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Yalıda tüm dengeler değişiyor. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Pelin geri döndü!

Dizinin yeni bölümünde İfakat, Suna'yı Kaya ile evlenmesi için doldurmaya başlayacak. Diğer yandan Seyran'a ilaç verdiği ortaya çıkacak.

Pelin ve annesi diziye geri dönecek. Nükhet'in Pelin'in annesiyle olan diyaloğu izleyicileri şoke edecek. Nükhet'in sırrı açığa çıkacak.

Ferit ve Seyran'ın aşkı sınanmaya devam edecek. Ferit, eski aşkı Pelin ile karşı karşıya...