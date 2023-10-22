Yaratılan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix Yaratılan 2. sezon... Çağar Irmak'ın 15 yıllık hayali, izleyicilerle buluştu. "Yaratılan" adındaki dizisini Netflix'te yayınlayan Irmak, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Peki, Yaratılan dizi konusu nedir? Yaratılan dizi oyuncuları kimler? İşte diziye dair bilgiler...

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Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği "Yaratılan" dizisi, yayına girdi.

Ünlü yönetmenin yıllardır hayalini kurduğu dizisi Yaratılan, 20 Ekim'de Netflix aracılığıyla paylaşıldı.

Frankenstein'dan esinlenen Yaratılan, yarattığı görsel dünyasıyla ve güçlü kadrosuyla yayınlandığı ilk gün dikkatleri üzerine topladı.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği Yaratılan, 8 bölüm olarak yayınlandı.

Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde geçiyor ve ağırlıklı olarak "ölüm ve ahiret" kavramına odaklanıyor.

Yaratılan dizisini izlemek isteyenler, konusu ve oyuncu hakkında bilgileri araştırıyor.

Peki, Yaratılan oyuncu kadrosunda kimler var? Yaratılan dizi konusu ve oyuncuları...

Yaratılan dizi konusu

Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir.

İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur.

Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

Yaratılan dizisi oyuncuları

Erkan Kolçak Köstendil,

Taner Ölmez,

Engin Benli,

Şifanur Gül,

Bülent Şakrak,

Gökyüzü Çeyrekbaşı,

Devrim Yakut,

Şehsuvar Aktaş,

Durul Bazan,

Macit Koper,

Ekremcan Arslandağ,

Ümmü Putgül

Şennur Nogaylar

Yaratılan 2. sezon

Yaratılan dizisini bir solukta izleyenler, ikinci sezona dair araştırmalara başladı.

8 bölümden oluşan Yaratılan için 2. sezona dair bir açıklama yapılmadı.