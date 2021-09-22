Yargı 2. bölüm 2. fragmanı: Sen öldürmediysen kim öldürdü?

Yargı 2. bölüm 2. fragmanı: Sen öldürmediysen kim öldürdü?

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 2. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Ceylin'in ''Sen öldürmediysen kim öldürdü?'' sözleri damga vurdu. İşte Yargı 2. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, 19 Eylül akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, daha ilk bölümden büyük ilgi gördü ve reytinglerde üst sıralara yerleşti.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 2. bölümünde 2. fragman izleyicisiyle buluştu.

Yargı dizisinin 2. bölüm fragmanında işlerin iyice kızıştığı görülürken Ceylin'in son hali damga vurdu. Ceylin'in, kardeşi Ece'nin katili olmaktan yargılanan Çınar'a söylediği, ''Sen öldürmediysen kim öldürdü?'' sözleri dikkati çekti. İşte Yargı 2. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 2. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

YARGI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır. Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'de Kanal D'de!