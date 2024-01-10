Yargı 78. bölüm fragmanı: Ölüm haberi Ilgaz'ı yıktı! "Vurdular" Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’dan uzun bir aradan sonra ilk fragman geldi. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizide bu hafta izleyiciler gözyaşlarına boğulacak. Ilgaz’ın baba acısı ekranlara damga vuracak. İşte Yargı yeni bölüm fragmanı…

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Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, ilk bölümden itibaren aynı ilgiyle takip ediliyor.

Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizi, her Pazar akşamı reytinglerde zirveye yerleşiyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Polat gibi deneyimli oyuncuların performanslarıyla ön plana çıktığı dizi, uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

Ve artık beklenen an geldi! Dizi tutkunlarının merakla beklediği yeni fragman yayınlandı.

Metin Amir ölüyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında operasyon kaçmaya çalışan Kadir’i Metin amir durduruyor. Kadir, Metin Amir’e silah tutuyor.

Son sahnede ise Ilgaz ve Ceylin’in gördükleri karşısında gözyaşlarına boğulması, akıllara bir soru işareti getirdi. Metin Amir öldü mü?

İşte Yargı 78. bölüm fragmanı...