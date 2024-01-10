Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, ilk bölümden itibaren aynı ilgiyle takip ediliyor.
Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizi, her Pazar akşamı reytinglerde zirveye yerleşiyor.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Polat gibi deneyimli oyuncuların performanslarıyla ön plana çıktığı dizi, uzun zamandır ekranlardan uzaktı.
Ve artık beklenen an geldi! Dizi tutkunlarının merakla beklediği yeni fragman yayınlandı.
Metin Amir ölüyor
Dizinin yeni bölüm fragmanında operasyon kaçmaya çalışan Kadir’i Metin amir durduruyor. Kadir, Metin Amir’e silah tutuyor.
Son sahnede ise Ilgaz ve Ceylin’in gördükleri karşısında gözyaşlarına boğulması, akıllara bir soru işareti getirdi. Metin Amir öldü mü?
İşte Yargı 78. bölüm fragmanı...