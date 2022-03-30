Yarım kalanların hikayesi: Kara Tahta oyuncuları ve karakterleri

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta, 30 Mart akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Kara Tahta oyuncuları ve rolleri.

Atlas ve Irmak...

Yarım kalan aşkın yıllar sonra tesadüfle gelmesi...

Furkan Andıç ve Miray Daner'i bir araya getiren ÜS Yapım imzalı, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, "Kara Tahta" TRT1 ekranlarının yeni iddialı dizisi.

Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak olan Kara Tahta dizisinde Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.

Seyirciler kim hangi rolü oynuyor araştırıyor. İşte Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

FURKAN ANDIÇ - ATLAS

Doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memlekete öğretmen olarak döndü. Peki bundan sonra her şey değişecek mi?

MİRAY DANER - IRMAK

Acıtıyorsa geçmiş, henüz geçmemiştir. Yıllar boyunca gözlerinin kıyısında sadece Atlas’ı sakladı.

CENGİZ BOZKURT - ARİF HOCA

Önce öğretmen, sonra baba. Belki de sıralama her şeyi değiştirecektir.

KEREM ARSLANOĞLU - BEKİR

Yaptıkları, yapacakları, geçmişi, geleceği, sadece Irmak için.

YASEMİN YAZICI - ESRA

Başkalarının yarasına merhem olmaya çalışırken, kendisinde açtığı yaralara nasıl çare bulacak?

SELEN UÇER - MÜNEVVER

Bazen huysuz bazen tatlı ama her anne gibi tek derdi kızlarına iyi bir gelecek hazırlamak.

ÇİÇEK DİLLİGİL - SEVGİ

Hayattaki en büyük mücadelesi kızı için yaptıkları, yapacakları.

MİNE TÜFEKÇİOĞLU - ÜLFET

O, evladı için her şeyden vazgeçmeyi göze almış bir anne.

NİZAM MANİDAR - HİKMET

kıl hocası, yol gösterici.

ONUR DURMAZ - CAFER

Güçlünün yanında, gücün kendisi olacağına ant içmiş.

TAYLAN MEYDAN - İSKENDER

Gördüğünün körü, duyduğunun sağırı. Fakat konuşursa her şey değişebilir.

EYLÜL UĞAN - AYLİN

Minik Aylin, Atlas ve Irmak’ın hikayesinde neler yaşayacak?