Yasak Elma 159. bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'in sonu geliyor!

FOX TV ekranlarında izleyicileri komedi ve entrikaya doyuran Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız ve Doğan tekrar evleniyor mu? Oynat bakalım...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı konuşulan dizinin yayınlanan 157. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

Neler oldu?

Dün akşam yayınlanan bölümde Ender, Yıldız’ın hamilelik planını ortaya çıkardı. Her şeyi Doğan’a anlattı. Ender ve Yıldız arasında gerginlik devam ederken Doğan’ın kafası daha çok karıştı.

Diğer yandan Zeynep, kendisini gizlice evlendirdikleri için annesini ve kardeşini terk etti. Kağıt üzerinde evli olduğu Engin’in evine taşındı.

Kumru’nun bir süredir yoğun duygular hissettiği doktor ise, annesi Handan’ın ten ilişkisi yaşadığı kişi çıktı.

Yeni bölümde neler olacak?

Yıldız ve Ender, düzenlenen yılbaşı partisinde tartışmaya devam ediyor. Diğer yandan Handan, doktor’u partiye çağırıyor. Doktor’un Kumru ile karşılaşıp karşılaşmayacağı ise merak konusu.

Son sahnede ise, Doğan tüm yaşananlara rağmen Yıldız’a olan duygularını saklayamıyor ve pişman olduğunu dile getiriyor. İşte yeni bölüm fragmanı…