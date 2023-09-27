Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı hayrete düşürdü! Hikaye başına.. Yasemin Özilhan'ın sosyal medya paylaşımlarından elde ettiği gelir gündem oldu. İşte Özilhan'ın sosyal medya paylaşımlarından kazandığı ücret..

ensonhaber.com

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu.

Eski oyuncu ve model Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyor.

Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapıyor.

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Yasemin Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olarak ekranlara çıkmıştı.

22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Yasemin Özilhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Özilhan'ın Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Son olarak Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı gündeme geldi. Özilhan'ın Instagram'da paylaştığı hikaye ve postlardan elde ettiği gelir duyanları şaşırttı.

Sosyal medya kazancı ortaya çıktı

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa adlı magazin programında yer alan iddialara göre Yasemin Özilhan hikaye başına 40 bin TL, post başına ise 60 bin TL kazanıyor.

İddiaların doğru olup olmadığı bilinmezken sosyal medya kullanıcıları konu hakkında yüzlerce paylaşım yaptılar.

Bazı kullanıcılar bu ücreti fazla bulurken bazıları ise normal olduğunu savundu..