Yasmin Erbil dekolteli tribün pozlarıyla olay yarattı! 'Poyraz görmesin'

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmüyor.
Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Yasmin Erbil'in Instagram'da 344 bin takipçisi bulunuyor.
28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile sık sık gündem oluyor.
Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisinin yokluğunda iddialı paylaşımlarını sürdürüyor.
Tribünde poz verdi
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Yasmin Erbil bu kez tribünde poz verdi.
Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanan EuroLeague mücadelesini tribünden takip eden Erbil verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
İşte Yasmin Erbil'in o pozları...