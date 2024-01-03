Yasmin Erbil’i gören eridi bitti, sırt dekoltesiyle nefesleri kesti! "Maşallah" Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarına doymuyor. Ünlü isim, bu kez sırt dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Pozlara beğeni yağdı.

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Ünlü televizyoncu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, gündemden düşmüyor.

27 yaşındaki Yasmin Erbil, annesi ve babasının izinden giderek oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine ilk olarak Yasak Elma dizisiyle başladı.

Son dönemlerde sosyal medya platformlarında aktif olan Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Son pozu olay

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Siyah dikkat çeken bir elbise giyen ünlü isim, sırt dekoltesiyle adeta sosyal medyayı salladı.

İşte o kareler...

Özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Erbil, Survivor All Star'da yarışan Poyraz Yiğit ile ilişki yaşıyor.

Ünlü isim, hem aşk hayatı hem de pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.