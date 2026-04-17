Yeraltı'nda Don Çiçi’nin o sahnesi kaldırıldı: İşte sebebi

Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan saldırıların ardından, televizyon dünyasında "şiddet" içeriklerine yönelik tartışmalar arttı.

Birçok kanal, dizilerin yeni bölümlerini iptal ederken, yayına devam etmesi planlanan yapımlarda da "içerik temizliği" operasyonu başlatıldı.

Bu operasyonun en somut örneği ise Yeraltı dizisinde yaşandı.

Toplumsal hassasiyetin en üst seviyeye çıktığı bu süreçte, Now TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yeraltı, 12. bölüm tanıtımında yer alan çatışma sahneleri sessiz sedasız yayından kaldırdı.

DON ÇİÇİ'NİN SAHNESİ KALDIRILDI

Yeraltı dizisi, 12. bölümün ilk tanıtımını revize etti. Diziden gelen yeni tanıtımdan Don Çiçi'nin çatışma sahnesi çıkarıldı.

Don Çiçi'nin berberde traş olurken berberin tarandığı sahne yeni tanıtımda yer almıyor. Dizinin yeni bölümünde de bu sahnelerin olmaması bekleniyor.

Dizinin 12. bölümü 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.