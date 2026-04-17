Eşref Rüya, Yeraltı, A.B.İ. için flaş karar: Televizyonda şiddet devri bitiyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayların ardından televizyon dünyasında dikkat çeken bir değişim süreci başladı.

Özellikle şiddet içeriği yüksek yapımlara yönelik artan toplumsal hassasiyet, bazı dizilerin yayın akışında yer almamasına neden oldu.

Bu durum projelerin geleceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yayıncı kuruluşların, izleyici tepkilerini göz önünde bulundurarak içerik politikalarında daha temkinli bir yaklaşım benimsemeye hazırlandığı belirtildi.

SENARYOLAR REVİZE EDİLECEK

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, son dönemde gündeme gelen tartışmalara rağmen dizilerin yayından kaldırılması yönünde alınmış bir karar bulunmuyor.

Ancak yaşanan gelişmelerin ardından yayıncı kuruluşlar içerik politikalarında daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

Özellikle çocuk ve genç izleyicilerin dizileri yalnızca televizyon üzerinden değil, dijital platformlar ve YouTube gibi mecralardan da takip ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak, senaryolarda revizyona gidilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarda şiddet ve silah içeren sahneler daha kontrollü ve dikkatli bir şekilde ele alınacak.