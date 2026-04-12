Yeni adresi belli oldu; Sahipsizler'in sevilen ismi A.B.İ. dizisine geliyor

Salı akşamlarının reyting zirvesinden inmeyen A.B.İ.dizisinde taşlar yerinden oynuyor.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, OGM Pictures imzalı dizide yeni bir oyuncu sürprizi yaşandı.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı projeye, son olarak “Sahipsizler” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Turgut Tunçalp dahil oldu.

Yeni transferin hikayeye nasıl yön vereceği ise şimdiden merak konusu.

14. BÖLÜMDE GELECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kadroya katılan deneyimli oyuncu Turgut Tunçalp, dizide “İhtiyar” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

14. bölüm itibarıyla ekibe dahil olacak olan bu karakterin, Doğan (Kenan İmirzalıoğlu)’un İzmir’deki en güvendiği isimlerden biri olması dikkat çekiyor.