Yeni gelin Demet Özdemir, ekranlara dönüyor! Engin Akyürek'le aşk yaşayacak...

Son olarak dijital bir projede yer alan Demet Özdemir, yeni bir diziyle anlaştı. Demet Özdemir'in partneri ise Engin Akyürek oldu.

Son olarak Disney Plus'ta yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde rol alan Demet Özdemir, evliliğin tadını çıkartıyor.

Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Özdemir, fazla dayanamadı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle beğeni toplayan Demet Özdemir, yeni bir diziyle anlaştı.

Demet'in yeni dizisi

Fox Tv'nin yeni sezon projelerinden olan Benim Adım Farah'ın kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Bir mafya dizisi olan Benim Adım Farah, The Cleaning Lady isimli hala devam eden diziden uyarlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demet Özdemir dizide Fas asıllı Farah rolünü canlandıracak ve ilk görüşte nefret ettiği mafyanın adamı Tahir’le büyük aşk yaşayacak.

Tahir'i ise yakışıklı oyuncu Engin Akyürek oynayacak.