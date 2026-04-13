Yeni sezonda devam edecek diziler belli oldu: İşte tam liste

Yeni yayın dönemi yaklaşırken televizyon dünyasında hareketlilik arttı.

Kanallar, izleyicilerin yakından takip ettiği dizilerin yeni sezon planlarını birer birer açıklarken, ekranlara dönecek yapımlar da netleşmeye başladı.

Hem yüksek reytingli projelerin devam sezonları hem de hikayesini yenileyerek geri dönecek diziler, yeni dönemde ekran rekabetini daha da kızıştıracak.

Peki, yeni sezonda hangi yapımlar devam edecek?

YENİ SEZONDA YAYINLANACAK DİZİLER

Uzak Şehir 3. Sezon

Abi 2. Sezon

Mehmed: Fetihler Sultanı 4. Sezon

Eşref Rüya 3. Sezon

Kuruluş Orhan 2. Sezon

Yeraltı 2. Sezon

Halef: Köklerin Çağrısı 2. Sezon

Sevdiğim Sensin 2. Sezon

Arka Sokaklar 21. Sezon

Kızılcık Şerbeti 5. Sezon

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon

Gönül Dağı 7. Sezon

Güller ve Günahlar 2. Sezon

Teşkilat 7. Sezon