Yeni sezonda devam edecek diziler belli oldu: İşte tam liste

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Yayıncı kanallar ve dijital platformlar, izleyicilerin merakla beklediği yapımların yeni sezon takvimlerini netleştirmeye başladı. İşte yeni sezonda devam edecek diziler…
Yeni yayın dönemi yaklaşırken televizyon dünyasında hareketlilik arttı.
Kanallar, izleyicilerin yakından takip ettiği dizilerin yeni sezon planlarını birer birer açıklarken, ekranlara dönecek yapımlar da netleşmeye başladı.
Hem yüksek reytingli projelerin devam sezonları hem de hikayesini yenileyerek geri dönecek diziler, yeni dönemde ekran rekabetini daha da kızıştıracak.
Peki, yeni sezonda hangi yapımlar devam edecek?
YENİ SEZONDA YAYINLANACAK DİZİLER
Uzak Şehir 3. Sezon
Abi 2. Sezon
Mehmed: Fetihler Sultanı 4. Sezon
Eşref Rüya 3. Sezon
Kuruluş Orhan 2. Sezon
Yeraltı 2. Sezon
Halef: Köklerin Çağrısı 2. Sezon
Sevdiğim Sensin 2. Sezon
Arka Sokaklar 21. Sezon
Kızılcık Şerbeti 5. Sezon
Taşacak Bu Deniz 2. Sezon
Gönül Dağı 7. Sezon
Güller ve Günahlar 2. Sezon
Teşkilat 7. Sezon