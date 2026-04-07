Yeraltı 11. bölüm 2. fragman: Gerçekler ortaya dökülüyor

Ekranların nefes kesen suç ve gerilim fırtınası Yeraltı, Çarşamba akşamına damga vurmaya hazırlanıyor.

Her hafta artan tansiyonu ve sürpriz gelişmeleriyle konuşulan dizi, bu kez yayınlanan fragmanıyla merakı daha da artırdı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinde yer aldığı yapımda, yeni bölüm öncesi dengeleri değiştirecek gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Peki, izleyicileri yeni bölümde neler bekliyor?

HAMBURGLU'NUN ÖLÜMÜ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin yeni bölümünde dahil olacak ünlü oyuncu Cemal Hünal, Hamburglu'nun ölümünün ardındaki perdeyi aralayacak.

Hamburglu'yu istihbaratın öldürdüğünü açıklayacak. Bozo'nun düşmanları çoğalıyor. Bozo, peşindekini öğrenmek için istihbarat ile yüz yüze gelecek.

