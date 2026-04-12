Yeraltı 12. bölüm fragmanında Ceylan’ı ele veren detay: Hesap vakti geldi

Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi Yeraltı’nda fırtına öncesi sessizlik sona eriyor.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı, suç ve gerilim türünün ekranlardaki en iddialı temsilcisi Yeraltı, yeni bölümüyle tansiyonu zirveye taşımaya hazırlanıyor.

Yayınlanan son fragmanıyla sosyal medyada teori yağmuruna tutulan dizide, bu hafta karakterlerin karanlık geçmişiyle yüzleşmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Suç dünyasının labirentlerinde kaybolan hayatlar, Çarşamba akşamı ekran başında yine nefesleri kesecek. İşte yeni bölüme damga vuracak o detaylar...

SULTAN CEYLAN'A HESAP SORUYOR

Dizinin son bölümünde Sultan, Haydar'ın kendisine taktığı yüzüğü Ceylan'ın dolabında buluyor. Ceylan'a bu durumun hesabını soracak. Peki, Ceylan ne cevap verecek?

Öte yandan Donçiçi, Derman ve Volkan’ın bulunduğu berber dükkanı taranıyor. Donçiçi’ye ne olacak?

