Yeraltı dizisi konusu ve oyuncuları: NOW TV Yeraltı dizisi nerede çekildi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisi, güçlü kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında yer almaya aday.

Medyapım imzası taşıyan, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği ve senaryosunu Raci Şaşmaz ile Berna Aruz’un kaleme aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Derin devlet, mafya, narkotik dünyası ve İstanbul kartelleri arasında geçen soluksuz bir mücadeleyi konu alan Yeraltı, “Yeraltı dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler?” sorularını da beraberinde getirdi.

Yeni diziyle ilgili tüm merak edilen detaylar…

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

Ailesinin katilini kendi elleriyle cezalandırarak intikamını alan Haydar Ali, bu eyleminin bedelini cezaevine girerek öder. Ancak parmaklıklar ardı, onun için bir son değil, yepyeni ve çok daha tehlikeli bir hayatın başlangıcı olur. Türkiye’nin en karanlık ve güçlü yeraltı kartellerinin tam ortasına düşen Haydar Ali, burada hayatta kalma savaşı verirken adeta yeniden şekillenir.

Asıl hikaye ise Haydar Ali’nin üç yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasıyla başlar. Dışarı çıktığında geçmişiyle yüzleşmeye hazırlanan genç adam, hiç beklemediği bir ihanet ve acıyla karşılaşır: Yıllardır kalbinden söküp atamadığı, uğruna her şeyi göze aldığı kadın, artık en yakınındaki, sırtını yasladığı adamın eşidir. Bu durum, yeraltı dünyasındaki güç savaşlarını kişisel bir hesaplaşmaya dönüştürecektir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin bu denli merak edilmesinin en büyük nedenlerinden biri, son dönemin en başarılı isimlerini bir araya getiren dev kadrosu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler yer alıyor.

YERALTI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımın çekimleri tamamen İstanbul eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Dizi, İstanbul'un sokaklarını hikayenin karanlık atmosferine uygun bir şekilde kullanıyor.