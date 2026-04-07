Yoğun bakıma alındı! Son dakika İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu..

"İmparator" lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

74 yaşındaki Tatlıses, İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yurt dışında konserde olan ünlü sanatçının durumu belli oldu.

İlk bilgilere göre Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı belirtilirken hastaneden resmi açıklama geldi.

SON DAKİA YOĞUN BAKIMDA

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı,

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır." dedi.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında son detaylar ise netleşti.

Tatlıses'in tedbiren yoğun bakıma alındığı öğrenildi.