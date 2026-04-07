Halef Köklerin Çağrısı dizisinde flaş ayrılık: Hikayesi bitiyor

NOW ekranlarında Perşembe akşamlarına damga vuran Halef Köklerin Çağrısı, güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

Her bölümde tansiyonu yükselten gelişmelerin yaşandığı dizide bu kez izleyiciyi şaşırtacak bir ayrılık gündeme geldi.

Most Yapım imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Uğur’un kaleme aldığı dizide, önemli karakterlerden birinin hikayesi sona eriyor.

HİCRAN VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu İlayda Çevik ekibe veda ediyor.

Dizide Hicran karakterine hayat veren oyuncunun hikâyesinin sona erdiği öğrenildi.

Öte yandan yapım ekibinin ikinci sezon için de hazırlıklara başladığı belirtiliyor. Şanlıurfa çekimlerinin yeni sezonda da devam etmesi planlanıyor.