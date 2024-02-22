Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Turabi'den dikkat çeken paylaşım Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündem oldu.

ensonhaber.com

Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen Turabi'den yeni paylaşım geldi.

Sağlık durumu merak edilen Turabi son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi diğer yarışmacılar ile yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Turabi yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turabi sosyal medyada gündem oldu.

Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet arkadaşlar, üstümdekini çok sormuşsunuz! Kem göz ve nazar." ifadelerine yer verdi.

Turabi'nin hayranları bu paylaşım altında ünlü isme desteklerini dile getiren yorumlar yaptı.