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Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sahalardaki muhteşem performansıyla sadece spor dünyasını değil, magazin gündemini de etkisi altına aldı.
Vakıfbank'taki üst düzey başarısıyla adını duyuran Zehra Güneş, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi.
Sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflarla adeta beğeni yağmuruna tutulan Güneş, bu kez kardeşleriyle gündeme oturdu.
Kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş, görenleri şaşkına çevirdi.
Güzelliğiyle hayran bıraktı
20 yaşındaki İrem Güneş, ablasının güzelliğini solladı. İşte sosyal medya kareleri…
Ablasının izinden giden İrem Güneş, Vakıfbank forması giyiyor ve pasör çaprazı pozisyonunda görev alıyor.