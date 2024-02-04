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Zehra Güneş’in kız kardeşini gören hayran kaldı! "Ablasını sollar"

Zehra Güneş’in kız kardeşini gören hayran kaldı! "Ablasını sollar" Filenin Sultanı Zehra Güneş’in başarısının yanı sıra özel hayatı da gündemden düşmüyor. Genç yıldızın bir de kız kardeşini görün. İrem Güneş, güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.