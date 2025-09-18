Zeka illüzyonu: Jilet gibi keskin gözler buraya! Domatesi işaretleyin...

Zeka oyunları, internetteki en çok talep gören bulmaca oyunlarından biridir. Bunlar, beyninizin sınırlarını zorlayan basit görsellerdir. Beyni harekete geçirerek, bu bulmacalar dikkat süresini artırmak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için mükemmel bir araç görevi görür.

Zeka oyunları, matematik bulmacaları, okuyucunun bir hatayı bulmasını zorlayan basit resimler veya tuhaf olanı bulma bulmacaları gibi çeşitli biçimlerde sunulabilir.

Jilet gibi keskin gözlerin mi var?

Bu zeka bulmacasıyla görsel becerilerinizi hemen test edin!

Zeka gerektiren bulmacalar gözlerimizi kandırır ve çözüm bulmak için probleme odaklanmamızı gerektirir. Bu bulmacalar sadece zekanızı değil, aynı zamanda detaylara olan dikkatinizi de test eder.

Yukarıda paylaştığımız görselde elmalarla dolu bir ızgara görüyorsunuz.

Hepsi birbirine benziyor gibi görünse de aslında öyle değil.

Elmaların arasında saklanan bir domates var.

6 saniyede bulabilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

İlk bakışta çok basit görünebilir ama öyle değil.

Domatesi 6 saniyede tespit edebilmek için keskin bir odaklanma ve yüksek bir zekaya sahip olmanız gerekiyor.

Detaylara çok dikkat eden biri bunu başarabilir.

Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz, en keskin gözlere sahip %3'lük kesimin içinde yer alacaksınız.

İki…

Bir….

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki domatesi verilen süre içerisinde kaç kişi bulabildi?

Eğer siz de onlardan biriyseniz tebrikler; sizin gözleriniz ve beyniniz çok keskin.

Meydan okumayı tamamlayamayanlar aşağıdaki cevaba bakabilirler.