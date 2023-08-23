Züğürt Ağa'nın karısı Zana'nın son haline bakın! "Ağam görmesin" Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında yer alan Züğürt Ağa filminde Zana karakteriyle ağanın eşini oynayan Füsun Demirel'in son hali merak konusu oldu.

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Yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen'in oturduğu, senaryosunu ise usta isim Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yayımlandığı dönemin çok izlenen yapımları arasında yer alan drama ve komedi türündeki Züğürt Ağa filminin kadrosunda Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar gibi usta isimler yer alıyor.

Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan 1895 yapımı film, birçok ödüle layık görüldü.

Filmde Züğürt Ağa'nın karısı Zana karakterini ise Füsun Demirel canlandırdı.

Yıllara meydan okuyor

Son hali merak konusu olan Demirel, şimdilerde 65 yaşında...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, hayatından kesitler paylaşıyor.

Özellikle Uçurtmayı Vurmasınlar, Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Füsun Demirel, emekli hayatı yaşıyor.

İşte son hali...