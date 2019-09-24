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Meghan Markle camiye girmeden başörtüsü taktı

İngiliz Kraliyet Ailesi adına resmi görev kapsamında Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Güney Afrika'da tarihi camiye İslamiyet kurallarına uygun şekilde girdi.

Detay Haber | 24.09.2019 - 17:14..
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Kraliyet gelini Meghan Markle ve Prens Harry, resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıktı.

EN ESKİ CAMİYE BAŞINI ÖRTEREK GİRDİ

Kraliyet çifti, seyahatlerinin ikinci gününde, Cape Town’daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika’nın en eski camisini ziyaret etti.

Meghan Markle camiye girmeden başörtüsü taktı

CAMİDE SOHBET

Uzun bir yeşil elbiseyle boy gösteren Markle, camiye girerken beyaz bir başörtüsü taktı. Markle ve Prens Harry, caminin içinde Cape Town İnançları Arası İlk Adım adlı derneğin programında rol alan bir grup gençle tanıştı.

Meghan Markle camiye girmeden başörtüsü taktı

Meghan Markle camiye girmeden başörtüsü taktı

Meghan Markle camiye girmeden başörtüsü taktı

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