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Mehmet Ali Erbil dede olacağını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde taburcu olan Mehmet Ali Erbil, dede olacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 11.08.2019 - 10:08..
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Mehmet Ali Erbil dede olacağını açıkladı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 8 ay tedavi gördükten sonra temmuz ayında hastaneden taburcu olmuştu.

Erbil, dün akşam hayranlarıyla sevindirici bir haberi paylaştı.

"DEDE OLUYORUM"

Büyük kızı Sezin'in hamile olduğunu Instagram paylaşıma yazan Mehmet Ali Erbil, videoda ise şunları söyledi: "Boşuna dememişler; kız evlat, hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım süresince başımdan bir an olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi, bir kızı olacak. Allah tamamına erdirir inşallah. Bana da bayram hediyesi oldu. Evet dede oluyorum. "

Mehmet Ali Erbil: Dede oluyorum VİDEO

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