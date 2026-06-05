Mehmet Şimşek: Türkiye, çok güçlü bir üretim üssü

Ekonomi yönetimi, uluslararası toplantılarda Türkiye'ye yatırım yapmanın avantajlarını anlatmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küresel Kadınlar Zirvesi 2026 kapsamında düzenlenen "Türkiye'de Ticaret Yapmak" başlıklı oturumda konuştu.

Jeopolitik gerilimlerin bugünün dünyasının yeni normali haline geldiğini dile getiren Şimşek, küresel ticarette parçalanma ve korumacı politikaların etkisiyle yapısal bir değişim görüldüğünü söyledi.

Şimşek, yüksek borçluluk seviyelerinin küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artıran temel risklerden biri olduğuna işaret ederek, iklim krizi ve yeşil dönüşüm ihtiyacının da dünya ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu en önemli meydan okumalar arasında yer aldığını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU FIRSATLARDAN YARARLANMAYI DÜŞÜNMELİSİNİZ"

Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne ve potansiyeline dikkati çeken Şimşek, "Dünyada komşularının toplam ekonomik büyüklüğünden daha büyük bir ekonomiye sahip ülkelerin sayısı oldukça sınırlı, Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yıl 1,6 trilyon dolar seviyesindeydi. Satın alma gücü paritesine göre baktığınızda ise 4 trilyon doların üzerinde. Yani oldukça büyük ve dinamik bir ekonomiden söz ediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan yararlanmayı düşünmelisiniz." diye konuştu.

Son 23 yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü belirten Şimşek, Türkiye'nin yatırım yaptığı Kalkınma Yolu Projesi gibi projelerle stratejik konumunu daha da güçlendireceğini anlattı.

Bakan Şimşek, son dönemde enerji maliyetlerinin çok önemli bir konu haline geldiğini ve Türkiye'nin özellikle sanayiye rekabetçi fiyatlarla enerji sunabildiğini söyledi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜRETİM ÜSSÜ"

Türkiye'nin güçlü insan sermayesi ve yetenek havuzuna, son 23 yılda yaptığı 355 milyar dolarlık altyapı yatırımlarına, havalimanları ve imalat sanayisindeki büyümesine dikkati çeken Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye aynı zamanda çok güçlü bir üretim üssü. Kişi başı gelirimize göre imalat sanayi katma değerinde birçok gelişmiş ülkenin üzerindeyiz. Ancak burada bir zorluk da var. Orta gelir tuzağını aşmamız gerekiyor. Bu nedenle sanayinin orta-yüksek ve yüksek teknolojiye dönüşümünü destekliyoruz. Savunma sanayisi bunun en iyi örneklerinden. NATO müttefiki olarak ihtiyaç duyduğumuz ekipmanları yerli olarak geliştirmek için yatırım yaptık.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN ÖNEMLİ SAVUNMA İHRACATÇILARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

Türkiye, dünyanın en büyük savunma ithalatçılarından biri olmaktan çıkarak önemli savunma ihracatçılarından biri haline geldi. Bu sektörün sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlara da bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayacağını düşünüyoruz. Yapay zeka destekli ileri teknoloji savunma sistemleri geliştirebiliyorsanız bunu başka sektörlere de taşıyabilirsiniz. Türkiye'de gerçekleşmesini beklediğimiz dönüşüm tam olarak budur."

"SANAYİ VE TARIMI ÖZELLİKLE DESTEKLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin hizmetler sektörünün sağlık turizmi, dizi ihracatı, inşaat ve mühendislik gibi farklı alanlarda başarı gösterdiğinin altını çizerek, "Jeopolitik, bugün çok önemli bir konu. Türkiye Batı'ya güçlü şekilde bağlı. NATO üyesiyiz, Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz ve uzun yıllardır Batı kurumlarının bir parçasıyız. Aynı zamanda Doğu ile de güçlü ilişkilere sahibiz. Yani Batı ile Doğu arasında bir sinerji oluşturuyoruz. Bölgemizdeki çatışmaların azaltılması ve arabuluculuk kapasitesinin geliştirilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a işaret etti.

"SANAYİ VE TARIM SEKTÖRÜNDE ÜRETİM YAPAN ŞİRKETLER İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 12,5'E DÜŞÜRÜLDÜ"

Şimşek, sanayi ve tarım sektöründe üretim yapan şirketler için kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5'e düşürüldüğünü anımsatarak, "Bu, dünyadaki en düşük oranlardan biridir. Sanayi ve tarımı özellikle destekliyoruz. Hizmet ihracatı yapan şirketler için ise çok güçlü vergi avantajları sağlıyoruz. Eğitim, yazılım, sağlık turizmi, mühendislik, tasarım ve benzeri alanlarda faaliyet gösteriyorsanız önemli vergi muafiyetlerinden yararlanabiliyorsunuz." dedi.

Bakan Şimşek, şirket kuruluşu, oturma izinleri, vergi işlemleri ve sosyal güvenlik süreçlerinde yatırımcılara destek sağladıklarını belirterek, Türkiye'nin makroekonomik programının detaylarını anlattı.

“TEMEL AMAÇ FİYAT İSTİKRARI YANİ ENFLASYONU KALICI ŞEKİLDE TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEK”

Ülkenin en büyük sorununun enflasyon olduğunun altını çizen Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi programımızın temel amacı fiyat istikrarı, yani enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere düşürmek. Mali disiplini korumak ve sürdürülebilir cari dengeyi sağlamak da diğer hedeflerimiz. Enflasyon birkaç yıl önce zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine girdi. Yılı büyük ihtimalle (enflasyonda) yüzde 20’li seviyelerde tamamlayacağız. Daha kötümser senaryoda bile yüzde 20’lerin üst seviyelerinde olabiliriz. Küresel ölçekte son derece zorlu bir konjonktürden geçtiğimiz düşünüldüğünde bu önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Ancak enflasyon hâlâ arzu ettiğimiz seviyelerin üzerinde. Bu nedenle fiyat istikrarını kalıcı biçimde sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ AÇISINDAN OLDUKÇA GÜÇLÜ DURUMDAYIZ"

Şimşek, bütçe tarafında da önemli ilerleme sağlandığını ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yeniden inşa için 93 milyar dolar harcandığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna rağmen bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5 seviyesinden yüzde 2,9'a düşürdük. Kamu borcunun milli gelire oranı yaklaşık yüzde 24 seviyelerinde. Küresel ortalama ise yüzde 74 civarında. Bütçe görünümü açısından oldukça güçlü durumdayız. Dış dengesizlikler zaman zaman artabiliyor ancak yönetilebilir seviyede. Büyüme geçici olarak yavaşladı çünkü aynı anda birçok şokla karşı karşıyayız ve ticaret ortaklarımız da güçlü büyümüyor. Yani zorluklarımız var.

"SORUNLARI ÇÖZMEYE VE TÜRKİYE'DE İŞ YAPMAYI DAHA KOLAY HALE GETİRMEYE KARARLIYIZ"

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet bu sorunları çözmeye ve Türkiye'de iş yapmayı daha kolay hale getirmeye kararlı.

"ATTIĞIMIZ HER ADIM BİZİ O HEDEFE DAHA DA YAKLAŞTIRIYOR"

Kusursuz olduğumuzu iddia etmiyoruz. Önemli olan kusursuz olmak değil, doğru yönde kararlı biçimde ilerlemektir. İlerleme, mükemmelliğin rakibi değil, ona giden yolun temel taşıdır. Hedeflediğimiz noktaya henüz ulaşmadık; ancak attığımız her adım bizi o hedefe daha da yaklaştırıyor.”