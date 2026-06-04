Mehmet Şimşek, yatırımcılara Türkiye'deki fırsatları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi”nde konuştu.

Mehmet Şimşek, konuşmasında, dünyanın şoklar içinde bulunduğunu belirterek, ekonomilerin şoklara dayanıklı ve donanımlı olması gerektiğini altını çizdi.

“Sadece gerçek bir kriz dönüşüme yol açar” sözünü anımsatan Şimşek, kurumsal vergi oranının düşürülmesinin rekabetçi bir alan açtığını belirterek yatırımcılara “Türkiye’ye gelin” mesajı verdi.

Türkiye’nin oyun sektöründeki başarılarından söz eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, salondakilere “Bazılarınızın yüzünde gülümseme görüyorum ama bu rakamlar gerçek.” dedi.

"İSLAMİ FİNANS ÜZERİNE DAHA ÇOK EĞİLMELİYİZ"

Mehmet Şimşek, zirveye katılımcılarına hitaben, "Yatırımın veri merkezleri ve yapay zekâya yöneldiği ve bunların gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı görülüyor. İslami finans, reel ekonomiyle doğrudan ilişkilidir. İslami finansta her finansal işlem, gerçek bir varlıkla güvence altına alınmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bizim de ihtiyacımız olan şey bu. İslami finansta risk ve kazanç paylaşılıyor. İslami finans üzerine daha çak eğilmeliyiz. Yatırımcıları çekebilmek için ürün çeşitliğinin artırmamız gerekiyor." dedi.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Mehmet Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar:

-İslami finansta dünyada İran birinci, Türkiye dokuzuncu sırada.

-Türk bürokrasisini azaltarak sorunları çözüyoruz.

-Kişisel servetinizi Türkiye’ye getirir ve Türkiye’ye yerleşik olursanız 20 yıl boyunca vergi yüzde sıfır olacak. Sadece yüzde 1 miras vergisi olacak.

-Atatürk Havalimanı’nın terminal binasında bir kampüsümüz olacak. Orada da bir ofisiniz olacak.

"TÜRKİYE BÜYÜK EKONOMİ"

-Türkiye’nin büyük bir ekonomi olduğunu aklımızda tutalım.

-Türkiye'nin Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SAGP) göre gayri safi yurtiçi hasılası 4 trilyon doları aşan bir gayri safi milli hasılası var.

-Türkiye 90 milyon nüfusuyla satın alma gücü açısından büyük bir güç.

-2022’den bugüne, ulusal ve küresel şoklara rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 5’yi aşan bir ivmeyle büyüdü.

-Türkiye benzer ülkelerden daha iyi performans gösteriyor. Büyümekle birlikte büyümeye devam ediyor.

-Nitelikli iş gücümüz var.

-Biz Batı ile bağlantılıyız ama Doğu ile de ilişkilerimiz güçlü. Çok ciddi bir caydırıcılık gücümüz de var. Hava yollarımız (THY) çok iyi noktadayız. Türkiye’de faaliyet yürütürseniz işiniz ne olursa olsun bu yumuşak gücü kullanırsınız ve bu yumuşak güç size yardımcı olur.