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Mehmetçik -10 derecede görev başında

Hakkari'de Irak sınır hattının güvenliğini tesis eden Mehmetçik, 2 bin 202 rakımlı Çilekli Tepe üs bölgesinde, dondurucu soğuğa rağmen milletine yönelik doğacak tehdit unsurlarına karşı görev yapıyor.

İHA | 22.12.2018 - 11:31..
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesi'nde, sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütüne geçit vermiyor.

ASKERLERİMİZ ELİ TETİKTE NÖBET TUTUYOR

2016 yılında başlatılan operasyon kapsamında, Irak’ın kuzeyine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çileklitepe, Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütünden tamamen temizlendi. Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Çileklitepe Üs Bölgesi'nde Irak sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında, bölücü terör örgütüne karşı eli tetikte nöbet bekliyor.

PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye geçişlerini önlemek amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince hava destekli operasyonlar sürdürülürken, hudut birlikleri de Türkiye-Irak sınırında dondurucu soğuğa rağmen 7/24 esasıyla nöbet tutuyor.

Mehmetçik -10 derecede görev başında VİDEO

Mehmetçik -10 derecede görev başında


TERÖR ÖRGÜTLERİ 3 KEZ TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çileklitepe Üs Bölgesi'ndeki 1. Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Eren, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütünün ülkeye yönelik faaliyetlerini engellediklerini belirtti.

Şu ana kadar terör örgütünün 3 kez taciz girişiminde bulunduğunu ve bu girişlere misliyle karşılık verdiklerini ifade eden Piyade Yüzbaşı Eren, "Çileklitepe Üs Bölgesi; Irak ve Türkiye sınırının sıfır noktasında olup, bölücü terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerini engellemektedir. Çileklitepe Üs Bölgesine şu ana kadar 3 kez taciz girişimi olmuştur. Taciz girişimlerinde herhangi bir zayiatımız yoktur ve taciz girişimlerine de misliyle karşılık verilmiştir" dedi.

Mehmetçik -10 derecede görev başında


MEHMETÇİK YAZ KIŞ DİNLEMİYOR

Yaz kış, soğuk sıcak demeden, arazi şartlarının zorluğuna rağmen vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini dile getiren Eren, Mehmetçik'in büyük bir fedakarlık yaparak heyecanla görevini devam ettirdiğini kaydetti.

Mehmetçik -10 derecede görev başında


Yozgatlı Sözleşmeli Er Ferhat Gökdemir ise Hakkari Çukurca’da vatani görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, vatanın kendilerine emanet olduğunu ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Gökdemir, ailesinin kendisini merak etmemesini istedi.

Mehmetçik -10 derecede görev başında


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