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Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup ve dua etti.

İHA | 12.10.2019 - 19:13..
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Rabia Aile Merkezi’nde  hizmet veren Rabia Aile Merkezi’ndeki Kuran-ı Kerim kursunda, Kuran-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimi gören 70 kursiyer,  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi okudu. Kursiyerler, bölgeye, barış ve huzurun egemen olması, Mehmetçiğin sağ salim yurda dönmesi için dua ettiler.

"ASKERİMİZE DUA EDİYORUZ"

Okudukları Kuran-ı Kerim ve ettikleri dualarla Mehmetçiğe destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediyesi Rabia Aile Merkezi Kuran Kursu Öğretmeni Sevgi Şahin, “Haftanın 5 günü olmak üzere Rabia Aile Merkezimizde 70 kursiyerimize Kur’an-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimleri veriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza böylesine anlamlı bir kurs ortamı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bugün, Fetih Suresi’ni okuyup anlamını öğrendik. Bu vesileyle Suriye sınırında operasyonda görev yapan tüm askerlerimiz için, devletimiz ve milletimiz için dua ettik. Allah, devletimizi, milletimizi daim etsin. Allah, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Bizler de dualarımızla onlara destek oluyoruz. Rabbim inşallah ordumuza zafer ile dönmeyi nasip etsin. Bütün Müslüman kardeşlerimizden askerlerimize dualarla desteklerini bekliyoruz. Allah, tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

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