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Meksika’da havai fişek gösterisi can aldı

Bir festival hazırlığı sırasında havai fişek patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 11.12.2018 - 23:17..
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Meksika’nın Querétaro kentine bağlı Tequisquiapan beldesinde, havai fişek gösterisi faciaya dönüştü.

Başkent Mexico City’nin 170 kilometre güneyinde yaşanan olayla ile ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, patlamanın kaza sonucu meydana geldiğini bildirildi.

DİNİ FESTİVAL İÇİN

Kazanın, dini bir festival için yapılan hazırlıklar sırasında bir kilisenin yakınında, yerel saatle sabah 06.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlayıcıların uygun şekilde korunmadığını ve kullanımları için gerekli güvenlik önlemlerine uyulmadığını açıkladı.
Querétaro Eyaleti Valisi Francisco Dominguez de, yaralılara sağlık hizmeti ile hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü yardımın sağlandığını duyurdu.

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